В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет: пилот погиб, пострадал ребенок

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области. В результате инцидента погиб пилот. Находившая на борту 12-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована, сообщают информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Самолет «Сигма» потерпел аварию неподалеку от деревни Минино днем в субботу, 31 августа. В результате жесткой посадки он разрушился. На борту было два человека: пилот и 12-летняя девочка. Пилот погиб, школьница доставлена в больницу.

Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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