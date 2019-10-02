Жители Казахстана стали жертвами мошенников из России

Злоумышленники из России похитили со счетов граждан Казахстана около 200 млн тенге (примерно 33 млн рублей). Об этом сообщил первый замглавы МВД республики Марат Кожаев.

По его словам, неустановленные лица действовали с территории РФ. С помощью ложных рекламных возможностей в интернете мошенники получали доступ к счетам граждан, и электронным переводом переводили в Россию деньги казахстанцев, передает «Интерфакс».

Выяснилось, что средства были сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и других регионах. Правоохранители Казахстана запросили видео с камер наблюдения, чтобы установить личности злоумышленников.

«Пока эта процедура соглашения между нашими органами прошла, все это затягивается примерно на два месяца. Сроки хранения видеоизображений истекают и мы столкнулись с тем, что в банках видео не сохранились», – рассказал замминистра.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 02.10.19

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