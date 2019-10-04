В США активистка призвала есть детей, чтобы спасти планету

Участница встречи с членом Демократической партии Александрией Окасио-Кортес в США призвала начать есть людей, чтобы спасти Землю. При этом девушка заявила, что даже если «разбомбить русских», проблема загрязнения планеты решена не будет.

Встреча с политиком проходила в Нью-Йорке, слова попросила экоактивистка. Девушка очень эмоционально заявила, что у жителей Земли есть всего несколько месяцев, чтобы изменить ситуацию.

«Этих мер недостаточно. Даже если мы разбомбим русских, на планете по-прежнему живет слишком много людей, слишком много вреда окружающей среде. Нам надо избавиться от детей. Надо есть детей. Дети – это проблема», – прокричала активистка.

Она сняла куртку и продемонстрировала футболку с надписью: «Спасите планету, ешьте детей». Видеозапись с мероприятия была опубликована в соцсетях, а также транслировалась американскими телеканалами.

В свою очередь Окасио-Кортес на своей странице в твиттере выразила сочувствие этой девушке, а также предположила, что та может страдать от психических заболеваний.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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