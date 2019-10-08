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Вторник, 8 октября 2019, 16:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Испании погиб российский турист

Турист из России разбился насмерть, упав с четвертого этажа отеля в Испании. Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Инцидент произошел на курорте Санта Маргалида на Майорке, передает ABC. Установлено, что 68-летний мужчина выпал с террасы своего номера.

Полученные при падении травмы оказались смертельными. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что турист скончался.

Полиция начала расследование гибели россиянина.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 08.10.19

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