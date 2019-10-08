В Испании погиб российский турист

Турист из России разбился насмерть, упав с четвертого этажа отеля в Испании. Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Инцидент произошел на курорте Санта Маргалида на Майорке, передает ABC. Установлено, что 68-летний мужчина выпал с террасы своего номера.

Полученные при падении травмы оказались смертельными. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что турист скончался.

Полиция начала расследование гибели россиянина.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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