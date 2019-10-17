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Четверг, 17 октября 2019, 14:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Марий Эл пропал подросток

14 октября в следственные органы СУ СКР по Марий Эл поступило сообщение о безвестном исчезновении подростка. В розыск объявлен Петунин Сергей Сергеевич 2003 года рождения, проживающий в одной из деревень Звениговского района. В ходе доследственной проверки установлено, что последний раз его видели в поселке Морки.

Для проведения необходимых следственных действий по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на поиск пропавшего и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 17.10.19

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