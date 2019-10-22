Ущерб от разлива отходов в Башкирии оценили в 44 млн рублей. Возбуждено дело

В Башкирии по факту разлива промышленных сточных вод на предприятии «ПОЛИЭФ» в Благовещенске возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения с экологически опасными отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды» (ч.2 ст.247 УК РФ).

Ущерб от разлива отходов в Башкирии оценили в 44 млн рублей

Разрушение стены одного из резервуаров для хранения промышленных сточных вод произошло на предприятии «ПОЛИЭФ» 9 октября. В результате часть стоков попала на прилегающую к предприятию территорию.

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие установило, что, несмотря на наличие выявленных в ходе техосмотра дефектов разрушенного в последствии резервуара, сотрудники предприятия не обеспечили его ремонт. Эксплуатация объекта была продолжена, что повлекло частичное разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничеств.

Кроме того, часть опасных отходов попала в реку Казмыша, впадающую в Изяк, которая соединена с главной питьевой артерией столицы региона – рекой Уфа.

Вред природным объектам оценивается приблизительно в 44 млн рублей. Следователи и криминалисты совместно с полицейскими устанавливают виновников ЧП, проводят экспертные исследования для точной оценки вреда, причиненного окружающей среде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», согласно предварительным оценкам, на прилегающую к предприятию территорию попало порядка 8 тыс. тонн опасных стоков. Еще 12 тысяч тонн загрязненной жидкости удалось откачать в запасной резервуар из аварийной емкости. Специалисты также постарались откачать разлитые промышленные стоки с поверхности грунта. В ликвидации последствий ЧП было задействовано 140 единиц техники и 261 человек.

В экологическом мониторинге было задействовано сразу три лаборатории. Они измеряли уровень предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде. Стоит отметить, что это не первая авария на этом заводе. Так в июле неочищенные стоки предприятия попали в реку Изяк, в результате погибло около полтонны рыбы.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 22.10.19

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