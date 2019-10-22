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Вторник, 22 октября 2019, 14:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Испании мужчина зарезал россиянку на глазах у дочери

В Испании 44-летняя гражданка России погибла от ножевого ранения, которое ей нанес бывший любовник. Убийство произошло на глазах у дочери женщины.

Инцидент произошел в городе Дении, сообщает газета El Pais. Мужчина проник в квартиру к бывшей возлюбленной через балкон. В скорую помощь и полицию позвонила 11-летняя девочка и заявила, что на ее мать напали.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, женщина была уже мертва. Она скончалась от пореза в области шеи. Злоумышленника арестовали.

Отмечается, что виновному в преступлении ранее было решением суда запрещено приближаться к россиянке.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 22.10.19

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