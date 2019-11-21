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Четверг, 21 ноября 2019, 10:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Сибири поймали контрабандистов древесины на 600 млн рублей

Полицейские пресекли крупную поставку российской древесины за рубеж. Контрабандисты намеревались вывезти за границу леса на 600 млн рублей.

По данным МВД, мужчина и женщина организовали незаконную отправку грузовиков с древесиной хвойных пород через государственную границу. «Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций, на поставку лесоматерилов. По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции подозреваемыми за рубеж может превысить 600 млн рублей», – сообщили в МВД.

В Томске и Новосибирске прошли обыски по местам проживания фигурантов. Изъяты техника, документы и печати юрлиц, а также банковские карты и деньги на сумму 8 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 226.1 «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Суд арестовал задержанных.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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