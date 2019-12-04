Житель Перми расстрелял прохожих из охотничьего ружья

В Перми пьяный мужчина открыл огонь по местным жителям. В результате погибла женщина, ранены двое мужчин. Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям.

По данным следствия, 50-летний житель Орджоникидзевского района, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым владел незаконно, и открыл стрельбу в собственной квартире. Затем он вышел на улицу, ранил мужчину и застрелил женщину, которая скончалась на месте.

Кроме того, преступник выстрелил в водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле. Правоохранитель получил огнестрельное ранение в ногу.

Очевидица рассказала, что слышала восемь выстрелов, а двум прохожим удалось убежать от стрелка, передает телеграм-канал Mash.

Уголовное дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа), сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Стрелявшего мужчину задержали. Его мотивы пока неизвестны. На месте происшествия работает следственная группа. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 04.12.19

В курганском селе во время пожара погибли три человека: отец, сын и их гость. / В облсуде вернулись к делу о взятке, заморозившей Белоярку 5 лет назад. / Сотрудника колонии в Свердловской области будут судить за торговлю телефонами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»