Одно из крупнейших озер в Сибири усохло в 2,5 раза

Озеро Убинское в Новосибирской области уменьшилось в два с половиной раза за последние 20 лет. Это удалось обнаружить, благодаря новому подходу к программному прочтению спутниковых снимков водных поверхностей.

Как рассказали «Интерфаксу» в Институте вычислительных технологий, с 1989 по 2017 год площадь акватории озера Убинское сократилась с 425 до 165 кв. км, но с 2013 года его площадь стабилизировалась. Ученым удалось определить усыхание с помощью спутниковых изображений.

«Эти данные могут быть интересны для географов, экологов, ихтиологов, представителей аграрной науки. Интересные результаты могли бы дать комплексные сравнительные исследования, ведь площадь соседних крупных озер Новосибирской области так сильно не менялась», – отмечает научный сотрудник лаборатории аэрокосмического мониторинга и обработки данных ИВТ Сергей Рылов.

Таким образом, специалистам удалось решить проблему интерпретации космических снимков. Часто на изображениях вода неразличима, за нее могут быть приняты тени от облаков, сильно увлажненная почва, часть антропогенных объектов. И наоборот, мутная и темная паводковая масса может определяться как суша.

В ИВТ разделили множество классифицируемых объектов на непересекающиеся подмножества (кластеры) так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. В результате на снимках стала четко выделяться вода.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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