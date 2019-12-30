МВД Казахстана отмело одну из версий крушения Fokker-100 под Алма-Атой

В МВД Казахстана отмели версию о неблагоприятных метеоусловиях в качестве возможной причины крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.

По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, следователи рассматривают три версии авиакатастрофы – ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна и работа навигационных служб. О последней версии заявлено впервые. До этого глава МВД называл в числе вероятных причин падения самолета техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.

Министр также сообщил, что в настоящее время проводится демонтаж разбившегося лайнера с места крушения на территорию аэропорта, где эксперты более тщательно осмотрят самолет, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) были переданы бортовые самописцы с разбившегося лайнера. Они находятся в хорошем состоянии и помогут прояснить причину крушения.

Как сообщал «Новый День», самолет Fokker-100 упал утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта. Воздушное судно пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 98 человек. 12 человек погибли, в том числе один из пилотов. 67 человек получили различные ранения, госпитализация понадобилась 50 пострадавшим. По данным Минздрава республики, К настоящему времени в больницах остаются 46 пострадавших, среди них 9 детей.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 30.12.19

Китайский генетик получил срок за создание генномодифицированных детей. / На Ямале перед праздниками закрыли главные зимники. / Кричал под балконом: раздетого двухлетнего ребенка нашли в Подмосковье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»