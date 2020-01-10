Власти Казахстана: Fokker-100 разбился из-за обледенения

Правительственная комиссия по расследованию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой назвала наиболее вероятную причину авиакатастрофы. Как заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, основная версия трагедии – обледенение воздушного судна. К такому выводу комиссия пришла после анализа данных черного ящика и метеорологической информации, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают три версии крушения лайнера – ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна и работа навигационных служб.

Как сообщал «Новый День», самолет Fokker-100 разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта. Воздушное судно пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 98 человек. 12 человек погибли, в том числе командир экипажа. 67 человек получили различные ранения, госпитализация понадобилась 50 пострадавшим.

После трагедии в Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker-100 и работу авиакомпании Bek Air.

Нур-Султан, служба информации РИА «Новый День»

Нур-Султан. Другие новости 10.01.20

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