Российских хакеров обвинили во взломе почты канцлера Германии

Электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году могли взломать российские хакеры. Злоумышленники получили доступ к тысячам писем политика. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, атака на сети бюро канцлера произошла во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Тогда среди гостей были дипломаты из многих стран, в том числе из России.

Кибератака произошла 8 мая 2015 года, пользователь с ником Scaramouche скачал около 16 гигабайт данных. Взлому подверглись два электронных адреса Меркель. Предположительно, злоумышленники получили доступ к тысячам электронных писем, поступившим с 2012 года. После взлома компьютерная система оказалась парализована на несколько дней.

Эксперты Федерального уголовного ведомства зучили детали хакерского проникновения, в также запросили информационную помощь 21 государства и изъяли более 300 серверов для расследования. Следствие считает, что за этой атакой стоит «российская спецслужба».

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 08.05.20

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