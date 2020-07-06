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Понедельник, 6 июля 2020, 10:52 мск

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ФСБ изъяла 55 кг «синтетики»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 55 кг синтетических наркотиков, которые злоумышленники намеревались сбыть в 12 российских регионах. «Наркотики предназначались для сбыта в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае», – сообщили в ФСБ.

Силовики также рассказали, что в Московской и Ярославской областях удалось задержать трех наркокурьеров, которые везли из Ленинградской области не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тыс. таблеток. В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела, их заключили под стражу. Кроме того, удалось установить активных членов преступной группы.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 06.07.20

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