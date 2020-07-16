СКР возбудил дело из-за загрязнения реки Кама в Пермском крае (ВИДЕО)

Следователи возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки Кама в Пермском крае. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. В результате сброса в реку химических веществ были превышены установленные нормативы вредного воздействия на окружающую среду, что отразилось на водных биологических ресурсах, отметили в ведомстве.

По данным следствия, химические вещества были сброшены в Каму с 5 по 7 июля. «По факту сброса в реку Каму загрязняющих (химических) веществ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», – говорится в сообщении СК РФ. В деле пока нет фигурантов. «Лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, устанавливаются», – отметили в ведомстве.

Загрязнение Камы дошло до «уголовки»

В настоящее время следователи с участием представителей прокуратуры, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Ростехнадзора, Камского БВУ, а также представителей АО «Березниковский содовый завод», филиала «Азот» компании «Уралхим» в Березняках продолжают осматривать шламонакопители и других возможные источники загрязняющих веществ.

«Изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, назначена и проводится химическая экспертиза», – отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 13 июля региональная прокуратура подтвердила факт загрязнения Камы, обнаружив превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона.

Пермь, Наталья Петрова

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