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Пятница, 17 июля 2020, 09:11 мск

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В Байкал вытекло топливо из накренившегося судна

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

На Байкале частное судно сильно накренило во время шторма, произошла утечка топлива. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел у поселка Хужир. Пришвартованное к причалу судно сильно накренилось из-за больших волн. В результате из баков вытекло топливо, сообщили в Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуре.

По факту загрязнения озера Байкал проводится проверка. «Привлечены и скоординированы органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра», – добавили в ведомстве.

Специалисты устраняют нефтяное пятно и оценивают причиненный ущерб. Вопрос о персональной ответственности будет решен, когда установят виновных.

Иркутск, Зоя Осколкова

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