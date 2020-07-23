Российские спецслужбы задержали 22 члена террористической ячейки

В России сотрудники Федеральной службы безопасности вычислили и задержали 22 участника террористической группировки. Преступники вербовали граждан в ряды террористов для переправки в зону боевых действий.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, спецоперации при участии МВД и Росгвардии прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Были задержаны участники ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское движение Узбекистана».

Члены группировки проводили вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также занимались сбором средств для финансирования террористов в Сирии.

«При задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта», – отметили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.20

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