В Санкт-Петербурге накрыли террористическую ячейку

В Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность ячейки террористической организации. Как сообщает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ходе спецоперации были задержаны граждане Таджикистана. По данным телеканала, в отношении одного из них возбуждено дело по статье «содействие террористической деятельности путём финансирования» (ст.205.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый убедил своего земляка отправиться в Сирию чтобы примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и перечислил ему деньги для покупки билетов. Кроме того, установлено, что соседи подозреваемого по квартире также намеревались примкнуть к террористам.

«Перед выездом они планировали дать «присягу» путём совершения разбойного нападения с применением холодного оружия на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи рассматривали вариант убийства гражданских лиц, являющихся, по их мнению, «кафирами», – рассказал источник RT. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении всех участников ячейки.

Напомним, 27 июля в Москве в результате спецоперации была пресечена деятельность членов террористической организации, которая планировала теракт в одном из мест массового скопления людей в российской столице. При задержании экстремист был ликвидирован, ведется розыск его соучастников.

Террорист был обнаружен в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках, где открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия, но был нейтрализован ответным огнем. При осмотре места происшествия у мужчины обнаружен автомат АКС-74У, три снаряженных магазина и три гранаты.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье был задержан его брат, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию для участия в запрещенной в России международной террористической организации.

При обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами террористов в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. Сейчас ведется розыск возможных соучастников.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 29.07.20

Сенат США предупредили о «серьезной проблеме» в лице российских подлодок. / Российские ученые пересчитают скорость таяния льдов Арктики. / Малькевич прокомментировал ситуацию с изъятием жилья у матери Максима Шугалея. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»