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Вторник, 4 августа 2020, 01:24 мск

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На Аляске в авиакатастрофе погибли семь человек

Фото: www.adn.com/alaska-news

На Аляске столкнулись два легкомоторных самолета. По последним данным, погибли семь человек.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта города Содотна, сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление общественной безопасности штата.

На месте крушения погибли шесть человек, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Отмечается, что в одном самолете находился местный политик Гарри Кнопп.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование причин произошедшего.

Джуно, Зоя Осколкова

Джуно. Другие новости 01.08.20

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