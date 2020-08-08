Упал со склона и развалился на части: жертвами крушения «Боинга» в Индии стали 20 человек, еще 20 – в критическом состоянии (ВИДЕО)

В Индии 20 человек погибли при жесткой посадке самолета Боинг-737 в аэропорту города Кожикоде (штат Керала), ранены более 140 человек. По меньшей мере 20 пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом информирует издание Hindustan Times со ссылкой на местные власти. Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил о 16 жертвах. В числе погибших оба пилота лайнера.

Самолет индийского лоу-костера Air India Express в пятницу совершал рейс из Дубая. На его борту находились 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей и 6 членов экипажа – два пилота и четыре бортпроводника. На лайнере возвращались на родину индийцы, застрявшие в Объединенных Арабских Эмиратах из-за пандемии коронавируса.

Самолет совершал посадку в пункте назначения во время сильного дождя. При приземлении лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал со склона в 35 футов (10,7 м – прим. ред.) и развалился на две части, сообщил министр гражданской авиации в своем твиттере.

Судя по кадрам с места крушения, полностью разрушенными оказались кабина пилотов и передняя часть самолета.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 08.08.20

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