В Испании в резервуар с дизельным топливом попала молния

В Испании молния попала в резервуар на нефтехимическом предприятии. В результате возник пожар. Об этом сообщает служба чрезвычайных ситуаций Кастилии-ла-Манча.

Инцидент произошел в муниципалитете Пуэртольяно, провинции Сьюдад-Реаль. Молния попала в резервуар, в котором хранилось дизельное топливо. Возник пожар. Черный дым было видно далеко от места ЧП.

По данным местных властей, пострадавших в результате аварии нет. Резервуар принадлежит испанской нефтегазовой компании Repsol.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 10.08.20

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