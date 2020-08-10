В Испании в резервуар с дизельным топливом попала молния

В Испании молния попала в резервуар на нефтехимическом предприятии. В результате возник пожар. Об этом сообщает служба чрезвычайных ситуаций Кастилии-ла-Манча.
Инцидент произошел в муниципалитете Пуэртольяно, провинции Сьюдад-Реаль. Молния попала в резервуар, в котором хранилось дизельное топливо. Возник пожар. Черный дым было видно далеко от места ЧП.
По данным местных властей, пострадавших в результате аварии нет. Резервуар принадлежит испанской нефтегазовой компании Repsol.
Мадрид, Зоя Осколкова
Мадрид. Другие новости 10.08.20
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