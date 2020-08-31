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Понедельник, 31 августа 2020, 11:19 мск

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В Осло 25 человек отравились угарным газом на незаконной вечеринке в бункере

В Осло пострадали посетители рейв-вечеринки, которая проходила в закрытом бункерном помещении. В больницу с отравлением угарным газом попали 25 человек, сообщает Aftenposten.

Инцидент произошел в районе Санкт-Хансхауген в ночь на 30 августа. На вечеринку, организованную незаконно, пришли около 200 человек. Источником угарного газа стали два переносных аппарата питания, которые работали на протяжении вечера и производили выхлопы.

К приезду скорой помощи семь человек были без сознания, кроме того, пострадали двое полицейских, которые помогали выводить из бункера участников вечеринки.

В результате медицинская помощь понадобилась 25 пострадавшим. Двоих выписали из больницы, состояние остальных врачи оценивают как тяжелое.

Полиция проводит расследование. Устанавливаются личности организаторов мероприятия.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 31.08.20

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