В Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, которого обвиняют в убийстве главного редактора общественно-политической газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, состоявшееся в Минусинске (Красноярский край).

Как отметили в пресс-службе СУ СКР, данное особо тяжкое преступление оставалось нераскрытым длительное время. Благодаря кропотливой работе следователей СКР и полицейских удалось получить доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению этого убийства.

Заказчик и убийца красноярского журналиста ответят в суде

По данным следствия, в мае 2017 года Горюнов, возненавидел Попкова за опубликованные им в газете критические материалы в отношении его. В связи с этим он организовал убийство журналиста. Для этого он привлек своего знакомого Виктора Шестакова.

Установлено, что в ходе удавшегося покушения Шестаков воспользовался предоставленным Горюновым самодельным огнестрельным оружием, на которое был установлен прибор для бесшумной стрельбы. 24 мая 2017 года он убил Попкова. Преступление было совершено на территории его домовладения в Минусинске.

Горюнову предъявлено обвинение в организации убийства, Шестакову – в убийстве, оба фигуранта заключены под стражу.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 21.08.20

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