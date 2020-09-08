Кировское предприятие ответит за массовую гибель рыбы в реке

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшем массовую гибель рыбы в реке Коса и других экологических нарушений (ст.246 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, с 2015 года ООО «СХП «Елгань», расположенное в Унинском районе области, занималось разведением крупного рогатого скота и производством удобрений животного или растительного происхождения. Следствие считает, что в 2020 году предприятие допустило нарушение правил охраны окружающей среды.

В частности, произошел неконтролируемый перелив отходов производства. В результате пострадали земли лесного фонда. После отходы попали в реку Коса на территории Унинского, Фаленского и Зуевского районов Кировской области. Из-за этого произошла массовая гибель рыбы. Кроме того, был поврежден плодородный слой земли на площади более 18 тыс. квадратных метров.

Следователи назначили проведение экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 08.09.20

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