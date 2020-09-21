Под Саратовом на дорогу упали десятки мертвых ворон

В городе Балаково Саратовской области на автодороге обнаружили трупы десятков ворон. Ветеринары выясняют причины массовой гибели птиц.
Очевидцы поделились кадрами жуткого «дождя» из мертвых птиц в соцсетях. По непонятной причине вороны замертво упали на дорогу. Участок города в районе улиц Тернавской и 30 лет Победы оказался буквально усеян трупами птиц.
Выяснением настоящих причин массовой гибели птиц займутся специалисты Управления ветеринарии правительства Саратовской области.
На месте происшествия взяли пробы воздуха и тушки птиц для лабораторных исследований. Результаты этих исследований будут обнародованы.
Саратов, Зоя Осколкова
Саратов. Другие новости 21.09.20
В Курганской области следователи проверят факт посадки самолета прямо на автотрассу. / В США призвали наращивать число бомбардировщиков на случай атаки на Калининград. / В Екатеринбурге уже неделю ищут 73-летнего грибника. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube