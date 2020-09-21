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Понедельник, 21 сентября 2020, 10:53 мск

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Под Саратовом на дорогу упали десятки мертвых ворон

Фото: сообщество «Типичный Балаково» в соцсети «ВКонтакте»

В городе Балаково Саратовской области на автодороге обнаружили трупы десятков ворон. Ветеринары выясняют причины массовой гибели птиц.

Очевидцы поделились кадрами жуткого «дождя» из мертвых птиц в соцсетях. По непонятной причине вороны замертво упали на дорогу. Участок города в районе улиц Тернавской и 30 лет Победы оказался буквально усеян трупами птиц.

Выяснением настоящих причин массовой гибели птиц займутся специалисты Управления ветеринарии правительства Саратовской области.

На месте происшествия взяли пробы воздуха и тушки птиц для лабораторных исследований. Результаты этих исследований будут обнародованы.

Саратов, Зоя Осколкова

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