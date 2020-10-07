В Чечне уничтожили бомбу весом 500 кг, найденную на окраине Грозного

Сотрудники МЧС в Чечне уничтожили авиационную бомбу, которая пролежала в земле более 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опасную находку обнаружил на окраине Грозного местный житель. Снаряд весом 500 кг пролежал в земле больше двух десятков лет. Чтобы его уничтожить потребовалось присутствие опытных специалистов.

Авиабомбу на специальной технике транспортировали на полигон в Шелковском районе Чечни, где при помощи сотрудников Донского спасательного центра МЧС России уничтожили.

«Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – добавили в МЧС.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 07.10.20

«Зеленый Фронт» запросил у СК Ленобласти проведение экспертиз по двум пожарам на МПБО-2. / Экс-глава ЦРУ увидел в лице Трампа угрозу для выборов президента США. / На Ямале мужчина, сбежавший из ковидария через окно, получил тюремный срок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»