500 литров топлива вылилось в реку Ангару

В Красноярском крае в реку Ангару попало около 500 литров топлива. Местная администрация ввела режим ЧС. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло в Кежемском районе. По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива.

«Масляных пятен нет, последствия устранены. На место выехала группа из представителей СК, ОМВД, УБЭП, администрации плюс три спасателя», – сообщили РИА «Новости» в районной администрации.

Красноярск, Зоя Осколкова

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