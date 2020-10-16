В Кузбассе два горняка пострадали во время землетрясения

В Кемеровской области зафиксированы подземные толчки. В результате пострадали два работника рудника на юге Кузбасса. Об этом сообщила администрации Таштагольского района.

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали ночью в среду в районе горного хребта Бийская грива на северо-востоке Алтая, передает ТАСС. Подземные толчки ощущались в шахте Шерегешского рудника. Всех рабочих вывели на поверхность.

В результат два человека были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Пострадавшие находятся в сознании, врачи диагностировали у горняков переломы. Ситуация находится на контроле у районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавили в пресс-службе районной администрации.

Как уточнили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, в эту ночь произошло несколько землетрясений. Эпицентр первого подземного толчка находился в 7,5 км к юго-востоку от центра Шерегеша. Кроме того, в этом же районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Его эпицентр находился примерно в 6 км южнее центра города.

Кемерово, Зоя Осколкова

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