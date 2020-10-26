В Египте мальчик из Украины лишился руки при нападении акулы

В Египте три человека пострадали в результате нападения акулы. Министерство окружающей среды проводит расследование произошедшего.

Инцидент произошел в национальном заповеднике Рас-Мохаммед на Синайском полуострове. Мать с сыном приехали на отдых из Украины. Они плавали с масками у рифа Shark Yolanda в сопровождении египетского гида.

Внезапно на ребенка напала акула, она откусила мальчику руку. В схватке с хищником пострадали гид и женщина. Всех троих госпитализировали. Состояние египтянина и ребенка врачи оценивают как критическое.

Министерство окружающей среды Египта проводит расследования для выяснения обстоятельств произошедшего в соответствии с международными протоколами, сообщает местное издание Al Khaleej Today.

По словам руководителей египетских дайв-центров, из-за пандемии число туристов резко снизилось, что сказалось на морских обитателях. В популярных местах для ныряния стали все чаще замечать крупных животных – акул, черепах и гигантских скатов.

Каир, Зоя Осколкова

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