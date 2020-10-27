В Чечне два человека погибли в перестрелке между силовиками

В Чечне сотрудники СОБР и ОМОН устроили драку, а затем применили огнестрельное оружие. В результате два человека погибли, трое получили ранения.

Инцидент произошел в селении Ачхой-Мартан. По данным телеграм-канала Baza, два сотрудника ОМОНа устроили дебош в заведении «Смайл». Управляющий пытался успокоить изрядно подвыпивших посетителей, но ему это не удалось.

Менеджер кафе позвонил своем знакомому, который служит в Росгвардии, и попросил о помощи. Прибывшие на место сотрудники СОБРа вступили в конфликт с буйными посетителями, словесная ссора переросла в поножовщину, а затем в перестрелку.

В результате три человека получили ранения, двое от травм скончались.

Грозный, Зоя Осколкова

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