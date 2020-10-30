Из-за коммунальной аварии канализационные стоки попали в реку Ангару

В Иркутске произошло загрязнение реки Ангары. По данным прокуратуры, проблема возникла из-за аварии на канализационной насосной станции.

Ранее местные жители опубликовали в соцсетях видео, на кадрах видно, как грязная вода течет в реку у Московских ворот на Нижней набережной Ангары. Автор ролика указал, что при этом от воды исходит отвратительный запах.

Специалисты Росрыболовства и Росприроднадзора выехали на место ЧП и взяли пробы, передает «Интерфакс». Установлено, что на канализационной насосной станции МУП «Водоканал» произошла авария. Проводится проверка.

«После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности», – сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Специалисты выясняют размер ущерба.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 30.10.20

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