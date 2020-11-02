Иркутские «черные» лесорубы ответят за вырубку деревьев на 51 млн рублей

Иркутские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора коммерческой организации. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч.3 ст.260 УК РФ).

По версии следствия, в летом и осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества незаконно валили лес. В одном из железнодорожных тупиков оперативники изъяли более 100 кубометров леса, который предполагалось вывезти за рубеж. В ходе обысков следователи изъяли технику, при помощи которой незаконно рубили лес.

По предварительным оценкам, ущерб составил превысил 51 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 02.11.20

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