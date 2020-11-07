Река в Кузбассе стала красной из-за засорившейся канализации

В столице Кузбасса река Искитимка окрасилась в красный цвет. Причиной стал засорившийся коллектор. Полиция проводит расследование.

Жители города Кемерово опубликовали в соцсетях фото, где видно, что вода в реке стала красного цвета. Ситуацию прояснил замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток – ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора», – написал заместитель главы региона в Instagram.

Он добавил, что возможным источником поступления загрязненных вод стала городская ливневая канализация. Аварийная служба засор устранила.

«Соответствующая информация направлена в Управление МВД России по Кемеровской области для установления виновных и привлечения их к ответственности», – сообщил Панов.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 07.11.20

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