Фонд дикой природы выявил незаконные вырубки охраняемых лесов на Кавказе

На территории Карачаево-Черкесской Республики в течение четырех лет велась незаконная вырубка леса. Об этом сообщили в Фонде дикой природы (WWF).

Исследование, проведенное специалистам фонда, показало, что в Карачаево-Черкессии с 2015 по 2019 год незаконно вырубали лес на 71 особо защитном участке площадью почти 100 га. Участки под вырубку отдавало в частные руки управление лесами КЧР (сейчас Минприроды), пишут «Известия».

WWF обратился в Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу и МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу. «У нас есть информация, что полиция направила материалы в Следственный комитет республики», – рассказала старший лесной координатор представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Елена Черкасова.

Защитники природы не исключают, что незаконных вырубок может быть больше. Фонд выявил нарушения только в одном лесничестве республики, а всего их – пять. Ранее WWF совместно с МВД по СКФО обнаружили злоупотребления в Урупском лесничестве, тогда были возбуждены уголовные дела.

Черкесск, Зоя Осколкова

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