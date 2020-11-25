В Берлине автомобиль врезался в ворота резиденции Меркель

В Берлине легковой автомобиль врезался в ограждение здания офиса федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Полиция задержала водителя, его мотивы выясняются. Об этом сообщает Reuters.

Агентство опубликовало фото с места происшествия. На одном из снимков правоохранитель с собакой обыскивает синий автомобиль. На кузове машины белой краской написано: «Остановите политику глобализации».

К месту аварии подъехали десятки полицейских автомобилей, пожарные и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступала.

По словам очевидцев, за рулем автомобиля находился мужчина средних лет. Его задержали сотрудники полиции.

Сегодня Ангела Меркель проводила видеоконференцию с министрами, на которой обсуждалось продление ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса и дальнейшие шаги правительства в условиях пандемии.

Берлин, Зоя Осколкова

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