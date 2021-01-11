Под Волгоградом в покрасневшей реке массово гибнет рыба

В Волгоградской области река Арчеда окрасилась в красный цвет, при этом наблюдалась массовая гибель рыбы. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел во Фроловском районе, сообщается на сайте ведомства. В ходе надзорной проверки будет проверена версия о несанкционированном сливе канализационных стоков, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда.

О покраснении реки рассказали в соцсетях местные жители. Прибывшие на место специалисты взяли пробы воды. Кроме того, государственные инспекторы осмотрят береговую линию и акваторию Арчеды с целью выявления водовыпусков.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – отметили в прокуратуре.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 11.01.21

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