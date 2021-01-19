В Якутии произошло четыре землетрясения

В Якутии зафиксировали несколько землетрясений за одни сутки, магнитуда самого мощного из которых составила 5 баллов. Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН.

Подземные толчки ощущались в Алданском и Нерюнгринском районах. Эпицентр всех землетрясений залегал на глубине 15 км, уточнили в Якутском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным сейсмологов, в Алданском районе зафиксированы три подземных толчка магнитудой 5 и 3,5 балла, в Нерюнгринском – 3 балла. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 19.01.21

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