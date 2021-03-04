«Зрелище удручающее»: в Дагестане устанавливают причину массовой гибели диких птиц

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с массовой гибелью водоплавающих птиц в водоемах Дагестана. Специалисты отобрали и направили на исследование биологический материал, сообщает республиканская прокуратура.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, заявили в надзорном ведомстве. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре.

О массовой гибели дикой птицы в заливах Аграханский и Муравейник сообщили сотрудники Каспийского природоохранного центра. Они обнаружили несколько сотен тушек лебедей, селезней, уток, красноголовых нырков, лысух, крякв. «Зрелище удручающее и не для слабонервных. Наши специалисты отобрали биоматериал, который доставлен для исследований в лабораторию Института экологии и устойчивого развития ДГУ. Причины мора пернатых выясняются», – говорится в сообщении на странице центра в инстаграме.

По словам руководителя природоохранного центра Заура Гапизова, сейчас рассматривается несколько версий гибели птиц: браконьерский отстрел, птичий мор или отравление. «Ждем результатов анализов», – сказал эколог в комментарии РИА «Новости».

Первым погибших птиц заметил местный житель во время рыбалки и выложил фото и видео в интернет.

Махачкала, Наталья Петрова

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