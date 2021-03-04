Строительство «Северного потока – 2» продлено до сентября

Укладку «Северного потока – 2» намерены завершить до конца октября 2021 года, сообщают информагентства со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2. Так, по данным Reuters, сроки продлены до 21 сентября. Ранее все работы должны были закончить до конца апреля.

Сейчас судно-трубоукладчик «Академик Черский» направился в акваторию вблизи Калининграда. Там он проведет испытания перед проведение работ по укладке трубопровода. Предполагается, что затем судно присоединится к строительству газопровода.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями», – цитирует «Интерфакс» выдержку из сообщения.

Утром 4 марта трубоукладчик вышел из порта Висмар. Теперь судно направилось в открытое море.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.03.21

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