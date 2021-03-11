Забайкалье тряхнуло дважды, идет проверка жилых домов

Два землетрясения произошли утром 11 марта в Каларском районе Забайкальского края, сообщает региональное управление МЧС РФ. Никто не пострадал. Оперативные группы обследуют здания в трех поселках.

Первое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 06:25 по местному времени в 10 км от населенного пункта Новая Чара. По данным дежурно-диспетческой службы Каларского района, сообщений о разрушениях не поступало, а сами толчки не ощущались.

фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

За подземным толчком последовали афтершоки в 6:23 и 6:53 с магнитудой 3,9 и 4 балла соответственно, говорится в сообщении ведомства.

Спустя несколько часов в Каларском районе произошло повторное землетрясение. Очередной афтершок землетрясения магнитудой 4,2 был зафиксирован в 11:19.

«Незначительные толчки ощущались в пятиэтажных домах поселка Новая Чара. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет», – отметили в краевом главке МЧС.

Оперативные группы обследуют жилые дома и сооружения в поселках Чара, Новая Чара и Удокан.

Чита, Наталья Петрова

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