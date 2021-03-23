Трое военнослужащих погибли при аварии бомбардировщика Ту-22М3 под Калугой

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика ТУ-22М3 погибли на аэродроме под Калугой в результате нештатного срабатывания системы катапультирования, сообщает телеграм-канал Life.

По его данным, инцидент произошел на аэродроме Шайковка во время подготовки самолета к вылету. Четвертый член экипажа, находившийся на борту, не пострадал.

По информации источника ТАСС, катапульты сработали при запуске двигателя. Среди погибших командир полка, который сидел на месте инструктора, рассказал собеседник агентства.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о гибели трех военнослужащих.

Никто из местных жителей не пострадал. В причинах ЧП будет разбираться комиссия Воздушно-космических сил.

Калуга, Наталья Петрова

Калуга. Другие новости 23.03.21

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