Трое военнослужащих погибли при аварии бомбардировщика Ту-22М3 под Калугой

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика ТУ-22М3 погибли на аэродроме под Калугой в результате нештатного срабатывания системы катапультирования, сообщает телеграм-канал Life.
По его данным, инцидент произошел на аэродроме Шайковка во время подготовки самолета к вылету. Четвертый член экипажа, находившийся на борту, не пострадал.
По информации источника ТАСС, катапульты сработали при запуске двигателя. Среди погибших командир полка, который сидел на месте инструктора, рассказал собеседник агентства.
В Минобороны РФ подтвердили информацию о гибели трех военнослужащих.
Никто из местных жителей не пострадал. В причинах ЧП будет разбираться комиссия Воздушно-космических сил.
Калуга, Наталья Петрова
Калуга. Другие новости 23.03.21
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