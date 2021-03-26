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Пятница, 26 марта 2021, 15:36 мск

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Губернатор Ростовской области объяснил проблему с вонючей водой из-под крана

Проблема с сильно пахнущей водой из-под крана у жителей ряда районов Ростовской области возникла из-за «управленческого просчета» при контроле за состоянием воды в реке Дон и Цимлянском водохранилище. Об этом в эфире телепрограммы «Линия губернатора» рассказал глава региона Василий Голубев.

По его словам, проблема «цветения» Дона в текущем году возникла раньше обычного – в начале марта. Он также пояснил, что после запуска новой угольной очистительной установки качество водопроводной воды «заметно изменилось в лучшую сторону». Губернатор также подчеркнул, что за качеством воды следит специально созданная комиссия.

Жители Ростовской области стали жаловаться на качество воды в начале марта. Они утверждали, что она грязная и пахнет рыбой. В «Ростовводоканале» в ответ на вопросы граждан заявили, что «технологии очистки уже не успевают за темпами увядания реки» Дон.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 26.03.21

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