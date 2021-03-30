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Вторник, 30 марта 2021, 13:26 мск

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В Иркутской области повязали крупного контрабандиста древесины

Иркутской области завершено расследование уголовного дела по факту контрабанды лесоматериалов в крупном размере (ч.3 ст.191.1, ч.1 ст.226.1 УК РФ). Как сообщили в СКР, обвиняемым является 45-летний гендиректор одной из коммерческих организаций Куйтунского района

По версии следствия, в 2016 году мужчина с целью обогащения и получения максимальной прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины экспортировал почти 9 тыс. кубометров леса на сумму около 60 млн рублей.

Для этого он предоставил в таможенные органы подложные документы о происхождении древесины и фиктивные фитосанитарные сертификаты, что позволило реализовать лесоматериалы в Китай. Помимо этого злоумышленник намеревался действовать по данной преступной схеме и в будущем и даже заключил с китайской компанией контракт на поставку древесины почти на 400 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 30.03.21

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