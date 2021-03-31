В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки ощутили жители сотен населенных пунктов Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области, землетрясение произошло в районе озера Хубсугул. Эпицентр находился в 34 км от населенного пункта Турт.

Специалисты сейсмостанции Байкальской сейсмологической экспедиции оценили магнитуду подземных толчков в 5,6 и присвоили энергетический класс 14.

Землетрясение ощущалось в 285 населенных пунктах на территории восьми муниципальных образований Иркутской области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 31.03.21

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