На свалке в Красноярске нашли контейнеры с маркировкой «химотходы»

Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов обнаружены на свалке в Кировском районе Красноярска. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Несколько оранжевых контейнеров с нанесенной на них маркировкой химических отходов нашел местный житель на свалке в районе Кузнецовского плато, недалеко от полигона «Серебристый». По его словам, сначала увидели «открытый угол одного из баков», начали откапывать, «чтобы на металлолом сдать». Всего было обнаружено пять ящиков. «Испугались, постукали – они не пустые», – рассказал мужчина изданию телекомпании ТВК. Сейчас выясняется, что находится внутри контейнеров и кому они принадлежат.

Как отметили в краевой прокуратуре, «предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию». «В настоящее время безопасность территории обеспечивается сотрудниками полиции», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура проводит проверку на факту обнаружения бесхозных контейнеров, в ходе которой «будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой и их безопасности».

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве, подчеркнув, что ситуация находится на контроле прокуратуры.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 05.04.21

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