11 лет «строгача» и штраф: гособвинение запросило наказание для «золотого подполковника» из ФСБ

Гособвинение запросило для бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемого в особо крупном взяточничестве и мошенничестве, 11 лет колонии строгого режима, а также штраф в 34,3 млн рублей.

Также прокурор Милана Дигаева попросила суд лишить Черкалина звания подполковника запаса и запретить занимать должности в правоохранительных органах на три года. Кроме того, она потребовала удовлетворить гражданские иски потерпевших в части возмещения реального ущерба почти на 637 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Надо отметить, что ранее СМИ и ФСБ называли Черкалина полковником ФСБ, а обвиняемый, напротив, говорил, что он носит звание подполковника. Сегодня на суде информация прояснилась: из выступления прокурора стало ясно, что Черкалин все же подполковник.

Дело чекиста-миллиардера Московский гарнизонный военный суд рассматривает в особом порядке – без исследования доказательств. Ранее Черкалин полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой сообщил следователям о четырех новых преступлениях, совершенных его бывшими коллегами.

Согласно данным следствия, Черкалин обвиняется в получении взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова за общее покровительство и в мошенничестве на 490 млн рублей. По эпизоду о мошенничестве проходят бывшие коллеги Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также находящиеся в розыске бывшие топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

По версии следствия, в 2011 году Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина «в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности». Бизнесмен согласился передать вымогателям принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 490 млн рублей, полагает Следственный комитет. Черкалин, как считает следствие, руководил этой преступной группой.

Напомним, Черкалин, Фролов и Васильев были задержаны весной 2019 года. Сообщалось, что при обыске у троицы была изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. По данным СМИ, Черкалин получал деньги от банкиров за общее покровительство прямо у входа в центральное здание ФСБ или в кафе на Лубянской площади.

Добавим, в 2019 году суд арестовал активы Черкалина и его близких – наличные денежные средства, квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, машины, часы и другие предметы роскоши более чем на 6 млрд рублей, которые впоследствии были обращены в доход государства.

Москва, Наталья Петрова

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