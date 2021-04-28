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Среда, 28 апреля 2021, 14:28 мск

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На черноморском побережье произошло землетрясение

На Кубани произошло землетрясение. Сила подземных толчков достигала 3,4 балла. Об этом сообщила Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км в Черном море на расстоянии 41 км от Новороссийска и 37 км от Анапы.

В региональном управлении МЧС уточнили, что на поверхности подземные толчки не ощущались.

«Ближайший населенный пункт от эпицентра – поселок Сукко. Жалоб от населения нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – сообщили сейсмологи.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 28.04.21

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Метки / Землетрясение

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