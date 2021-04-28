На черноморском побережье произошло землетрясение

На Кубани произошло землетрясение. Сила подземных толчков достигала 3,4 балла. Об этом сообщила Единая геофизическая служба Российской академии наук.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км в Черном море на расстоянии 41 км от Новороссийска и 37 км от Анапы.
В региональном управлении МЧС уточнили, что на поверхности подземные толчки не ощущались.
«Ближайший населенный пункт от эпицентра – поселок Сукко. Жалоб от населения нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – сообщили сейсмологи.
Краснодар, Зоя Осколкова
Краснодар. Другие новости 28.04.21
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