На черноморском побережье произошло землетрясение

На Кубани произошло землетрясение. Сила подземных толчков достигала 3,4 балла. Об этом сообщила Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км в Черном море на расстоянии 41 км от Новороссийска и 37 км от Анапы.

В региональном управлении МЧС уточнили, что на поверхности подземные толчки не ощущались.

«Ближайший населенный пункт от эпицентра – поселок Сукко. Жалоб от населения нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – сообщили сейсмологи.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 28.04.21

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