российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 мая 2021, 14:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Пьяный житель Кирова выкинул полуторагодовалого мальчика с пятого этажа

В Кирове обнаружили тело полуторагодовалого ребенка, который скончался из-за падения с высоты. Выяснилось, что мальчика выкинул из окна собутыльник матери.

Трагедия произошла на улице Северной Набережной. Тело малыша обнаружили вблизи многоэтажного дома, сообщает региональное управление СКР. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остался наедине с ребенком своей знакомой. Как сообщают местные СМИ, женщина со своей подругой вышла в магазин, чтобы купить спиртного. Малыш в это время спал, а когда проснулся, начал плакать. Тогда мужчина выкинул мальчика с балкона пятого этажа.

При этом мать ребенка состояла на профилактическом учете. Второе дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Соответствующие органы, по мнению следствия, не обеспечили надлежащий контроль и должное проведение профилактических работ с данной семьей.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 12.05.21

Евгений Ройзман получил еще девять суток ареста за организацию митинга 21 апреля (ФОТО). / Известный шеф-повар пострадал во вчерашней аварии у оперного. / На лесной заимке под Красноярском застрелили двух человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

Напавший на детский сад в Китае мужчина психически болен

Обвиняемого в убийстве девочки на Сахалине подозревают в других преступлениях

В США в перестрелке погибла семилетняя девочка

12-летний мальчик случайно застрелил друга из отцовского ружья

В Санкт-Петербурге дети нашли скелет ребенка в парке

Тамбовский педофил-убийца получил 24 года «строгача»

В Омске умершую мать заподозрили в убийстве 8-месячного сына

В Подмосковье мужчина зарезал женщину и троих детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,