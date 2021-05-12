Пьяный житель Кирова выкинул полуторагодовалого мальчика с пятого этажа

В Кирове обнаружили тело полуторагодовалого ребенка, который скончался из-за падения с высоты. Выяснилось, что мальчика выкинул из окна собутыльник матери.

Трагедия произошла на улице Северной Набережной. Тело малыша обнаружили вблизи многоэтажного дома, сообщает региональное управление СКР. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остался наедине с ребенком своей знакомой. Как сообщают местные СМИ, женщина со своей подругой вышла в магазин, чтобы купить спиртного. Малыш в это время спал, а когда проснулся, начал плакать. Тогда мужчина выкинул мальчика с балкона пятого этажа.

При этом мать ребенка состояла на профилактическом учете. Второе дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Соответствующие органы, по мнению следствия, не обеспечили надлежащий контроль и должное проведение профилактических работ с данной семьей.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 12.05.21

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