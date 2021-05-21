В Саяно-Шушенском водохранилище разлилось топливо из затонувшей лодки

Акватория Саяно-Шушенского водохранилища была загрязнена нефтепродуктами. Об этом сообщили в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
«Инспекторы провели рейдовый осмотр акватории Саяно-Шушенского водохранилища, залива Джойская Сосновка для проверки информации о затоплении маломерного судна. Информация о происшествии подтвердилась», – отметили в ведомстве.
Площадь загрязненной акватории составляет порядка 3500 кв.м. В настоящее время сотрудники управления эксплуатации Саянских водохранилищ Центррегионводхоза проводят работы по ликвидации загрязнения.
По факту ЧП проводится расследование. Установлена личность владельца затонувшей лодки. Его обязали за свой счет понять катер, а также компенсировать ущерб от загрязнения.
Красноярск, Зоя Осколкова
Красноярск. Другие новости 21.05.21
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