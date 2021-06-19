Число жертв крушения самолета в Кузбассе увеличилось до 9 человек (ФОТО)

Число жертв крушения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области выросло до 9 человек. Следователи начали проверку по факту ЧП. Ранее сообщалось о четырех погибших.

В числе погибших – два члена экипажа и семь парашютистов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ Виктора Шемоханова. Всего, по его словам, на борту было два пилота и 17 парашютистов. Шемоханов сообщил также, что самолет совершал четвертый вылет за день и был в исправном состоянии.

Фото: Следственный комитет РФ

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту крушения самолета.

«Предварительно установлено, что 19 июня около 10:00 по местному времени самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что борт со спортсменами-парашютистами совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Глава Кузбасса Сергей Цивилев привел данные, согласно которым в результате ЧП погибли четыре человека, еще 15 пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 11 – в средней тяжести.

По данным источника «Интерфакса», потерпевший крушение самолет самолёт в апреле в штатном порядке прошёл техническое обслуживание.

Обновлено. По факту крушения самолета L-410 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает Следственный комитет РФ. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 19.06.21

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